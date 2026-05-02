Forti temporali in arrivo su Miami e cambia l'orario d'inizio della gara: anticipata alle 19 italiane. Prima dell'ufficialità, Fia aveva già attivato, per la prima volta nella storia, il protocollo legato alla nuova regola del 'Rain Hazard'. La domenica della F1 in Florida sarà sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

Cambia l'orario del GP Miami a causa di temporali previsi sulla città della Florida: gara anticipata alle 19 (13 locali) rispetto alle iniziali 22. Tutto è stato deciso dopo una riunione tenutasi al termine delle qualifiche di ieri. "A seguito di discussioni tra Fia, Fom e l'organizzatore del Gran Premio di Miami, è stata presa la decisione di anticipare la partenza del GP alle ore 13:00 locali, a causa delle previsioni meteorologiche che annunciano forti temporali nel tardo pomeriggio, in prossimità dell'orario di partenza originariamente previsto. Questa decisione è stata presa per ridurre al minimo i disagi alla gara, per garantire il massimo margine di tempo possibile per completare la gara nelle migliori condizioni e per dare priorità alla sicurezza di piloti, tifosi, team e personale", viene spiegato in una nota ufficiale