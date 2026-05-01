Si va in pista a Miami alle 18 per l'unica sessione di libere in un weekend dove torna la Sprint Race. Alle 22.30 le qualifiche per la gara sui 100 km in programma domani. Qui tutto il programma del fine settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW

La F1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione. Il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami, il secondo weekend dell’anno con il format della Sprint al sabato tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi la prima sessione di prove libere inizia alle 18, mentre alle 22.30 è già tempo di caccia alla pole per definire l’ordine di partenza della Sprint, che scatta sabato alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre sabato alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la F2.

Il nostro team per raccontarvi tutta la F1 Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Discover Kimi, la terza puntata del documentario Sky Il weekend sarà il momento della terza e ultima puntata di Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. Il forte legame con la famiglia, il rapporto speciale con Sinner e Verstappen, l’amicizia con Bezzecchi e il mito di Senna. In questo episodio, Antonelli svela le sue passioni e apre le porte di casa sua. Appuntamento venerdì alle 17.30 e a mezzanotte su Sky Sport 24, alle 19.55 su Sky Sport F1 (primo e secondo episodio disponibili anche on demand).

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport24 e Skysport.it Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Il programma delle dirette e delle repliche del GP Miami Venerdì 1° maggio Ore 15.25: F2 – Prove Libere

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: F1 - Prove Libere 1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20.25: F2 – Qualifiche

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Ore 00.15: Conferenza stampa team principal (differita) Sabato 2 maggio Ore 15.55: F2– Sprint Race

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18: F1 – Sprint

Ore 19: Paddock Live

Ore 21.15: Warm Up

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: F1 – Qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show Domenica 3 maggio Ore 18.25: F2 – Feature Race

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22: F1 - Gara

Ore 24: Paddock Live

Ore 00.30: Debriefing

Ore 1: Notebook

Ore 1.15: Race Anatomy