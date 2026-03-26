Williams, Sainz: "Non è un segreto, la macchina deve perdere molto peso"WILLIAMS
Il pilota spagnolo sulle prospettive del team in questa stagione di Formula 1: "Abbiamo molto peso da perdere, non è un segreto. Con meno chili sarebbe una buona macchina? Credo si possa fare di meglio...". Il weekend del GP Suzuka e tutto il Mondiale sono in diretta su Sky e in streaming su NOW
"Onestamente, abbiamo molto peso da perdere, non è un segreto. Se con meno kg sarebbe una buona macchina? Credo che possiamo fare di meglio. A parte il peso, credo che questo team abbia il potenziale per progettare e realizzare una vettura molto migliore di quella che abbiamo fatto finora". Così Carlos Sainz dal giovedì di Suzuka delinea un chiaro quadro della sua Williams alla vigilia del terzo appuntamento del Mondiale di F1 2026.
Sainz: "Ma non basterà ridurre il peso..."
"La realtà è che possiamo tutti fare molto meglio e come team non ci limiteremo a ridurre il peso della vettura, ma dovremo anche aumentare il carico aerodinamico e ottenere un migliore bilanciamento. Questi sono gli obiettivi principali per quest'anno", ha speigato lo spagnolo.