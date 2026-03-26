Il pilota spagnolo sulle prospettive del team in questa stagione di Formula 1: "Abbiamo molto peso da perdere, non è un segreto. Con meno chili sarebbe una buona macchina? Credo si possa fare di meglio...". Il weekend del GP Suzuka e tutto il Mondiale sono in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV: IL GP DEL GIAPPONE IN DIRETTA SU SKY