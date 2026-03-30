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l'analisi

Velocità e pazienza: così Antonelli ha vinto anche a Suzuka

Matteo Bobbi

©IPA/Fotogramma

Da Shanghai a Suzuka, Kimi Antonelli continua a stupire. Alla velocità fuori dal comune aggiunge ora pazienza e controllo, costruendo un weekend perfetto e dominando la gara. Una vittoria che vale più dei punti: è la conferma di un talento pronto a diventare protagonista del Mondiale. Ma ora arriva un mese di pausa e gli altri team non resteranno a guardare...

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