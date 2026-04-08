Ferrari, sarà un aprile ricco di aggiornamenti

Senza gare ma non per questo meno intenso. Ferrari ha iniziato la stagione con tre podi consecutivi, mostrando un livello di costanza che l'anno scorso era mancato, ma su Mercedes del terreno da recuperare c'è. Queste settimane a Maranello il lavoro per massimizzare quello che già c'è e provare a migliorarsi è intenso. E tutti sono conivolti, compresi entrambi i piloti, per il programma al simulatore e la pista vera, tra test a Fiorano per le prove Pirelli con le gomme da bagnato 2027 e il filming day programmato a Monza il 22 aprile.