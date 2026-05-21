Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Canada a Montreal

Sky e Formula 1 hanno annuncianto nei giorni scorsi l’estensione pluriennale della loro partnership in Italia, Regno Unito e Irlanda. Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032 per raccontare in diretta e in streaming su NOW tutti i weekend di gara. Il racconto su Sky Sport F1 e non solo con gli aggiornamenti continui su Sky Sport 24, su Skysport.it e sui social ufficiali di Sky Sport