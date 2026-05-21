Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Canada a Montreal
Lewis Hamilton tra i piloti protagonisti della conferenza stampa che apre il weekend del Mondiale di Formula 1 in Canada. Attesa anche per le parole di George Russell, che a Montreal proverà a ridurre il gap dal leader del campionato e compagno di squadra Kimi Antonelli. Il via alle 19.30: diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in live streaming. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale riparte dal Canada. Stiamo per seguire con voi la conferenza piloti: diretta sul canale 207 di Sky e qui in live streaming. In questo weekend c’è anche la Sprint Race!
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadilac)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- George Russell (Mercedes)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
Si corre a Montreal, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Le caratteristiche di questo tracciato 'stop and go' e tutto quello che c'è da sapere prima dell'azione. Tre anni fa una modifica in extremis: furono rimossi gli ultimi 4 metri della barriera all'esterno di curva 1 per rendere più facile il rientro in pista, mentre nel 2024 le novità sono state l'asfalto e i cordoli sostituiti. TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA
A Montreal nuovo appuntamento con la Sprint Race: il CALENDARIO
Le gomme Pirelli in Canada
Per la gara di Montreal, Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della sua gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Qui tutti i dettagli messi a disposizione dal fornitore unico del Mondiale, con uno sguardo anche al meteo che al 'G. Villeneuve' potrebbe giocare un ruolo determinante. QUI TUTTI I DETTAGLI
Nella puntata precedente: il successo di Kimi a Miami. HIGHLIGHTS
Le classifiche piloti e costruttori della F1 2026
Dopo Miami, Kimi Antonelli (Mercedes) ha allungato in testa alla classifica del Mondiale di Formula 1: +20 sul compagno di squadra George Russell. E nel Costruttori... Di seguito, le classifiche del Mondiale 2026: CLICCA QUI
F1, dove eravamo rimasti: in Canada si riparte dal leaader Kimi. LE CLASSIFICHEVai al contenuto
Il programma del fine settimana della F1 a Montreal
Fino a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 22, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy.
Il post GP con Race Anatomy
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Un altro appuntamento da non perdere: la 500 Miglia di Indianapolis!
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport si vola negli Stati Uniti, con un nuovo appuntamento dell’NTT Indycar Series. Domenica, alle 18.35, su Sky Sport MotoGP e, dalle 19.15 alle 20.30 su Sky Sport F1, una delle gare più attese di tutta la stagione, la 500 Miglia di Indianapolis, che quest’anno celebra la 110esima edizione. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Day-1 in Canada, oggi parola ai piloti
- Ore 19.30: Conferenza stampa piloti - anche in live streaming su Skysport.it
- Ore 22: Paddock Live Pit Walk
Le dirette di vcenerdì 22 maggio su Sky Sport F1
- Ore 14.55: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 16: F2 – Prove Libere
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 18.30: F1 - Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 19.55: F2 - Qualifiche
- Ore 22: Paddock Live
- Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 23.25: Paddock Live
- Ore 23.55: F1 Academy - Qualifiche
- Ore 00.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Cosa vedremo sabato sul canale 207 di Sky
- Ore 15.40: F1 Academy – Gara 1
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 18: F1 – Sprint
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 20.05: F2 – Sprint Race
- Ore 21.15: Warm Up
- Ore 21.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 - Qualifiche
- Ore 23.15: Paddock Live
- Ore 23.30: Paddock Live Show
- Ore 00: F1 Academy – Gara 2
Il programma delle dirette di domenica 24 maggio
- Ore 16.40: F1 Academy – Feature Race
- Ore 18: F2 – Feature Race
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22: F1 - Gara
- Ore 00: Paddock Live
- Ore 00.30: Debriefing
- Ore 1: Notebook
- Ore 1.15: Race Anatomy
La Formula 1 corre ancora su Sky! Insieme fino al 2032
Sky e Formula 1 hanno annuncianto nei giorni scorsi l’estensione pluriennale della loro partnership in Italia, Regno Unito e Irlanda. Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032 per raccontare in diretta e in streaming su NOW tutti i weekend di gara. Il racconto su Sky Sport F1 e non solo con gli aggiornamenti continui su Sky Sport 24, su Skysport.it e sui social ufficiali di Sky Sport
Un team Mondiale per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito