Si torna in pista dopo più di un mese di stop. Si riparte da Antonelli, leader del Mondiale deciso a giocarsi tutte le sue chance in questa stagione dove la Mercedes è tornata ad essere molto competitiva. Miami sarà la prima occasione per testare anche i cambi regolamentari: sarà l'inizio di un altro campionato? Il GP in Florida sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sembra passata una vita da questo momento, la Formula 1 ora è pronta a tornare in pista dopo più di un mese. Durante la pausa forzata i team si sono concentrati sugli aggiornamenti da portare alla ripresa. Lavoro decisivo lungo la stagione, specialmente primo anno di un nuovo ciclo tecnico. Mercedes è stata la più scontenta della sosta visto il gran vantaggio competitivo. Un periodo che gli avversari hanno utilizzato per cercare di avvicinarsi. La Ferrari ha sperimentato qualche correttivo, puntando soprattutto sulla cosiddetta ala Macarena per poterla omologare durante i weekend. Full gas la McLaren, pronta alla rimonta e che presenterà una macchina totalmente nuova tra Miami e Canada, parola di Andrea Stella.