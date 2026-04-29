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F1, il Mondiale riparte da Miami: potrebbe essere un'altro campionato

RICOMINCIAMO
Niccolò Severini

Niccolò Severini

Si torna in pista dopo più di un mese di stop. Si riparte da Antonelli, leader del Mondiale deciso a giocarsi tutte le sue chance in questa stagione dove la Mercedes è tornata ad essere molto competitiva. Miami sarà la prima occasione per testare anche i cambi regolamentari: sarà l'inizio di un altro campionato? Il GP in Florida sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

Sembra passata una vita da questo momento, la Formula 1 ora è pronta a tornare in pista dopo più di un mese. Durante la pausa forzata i team si sono concentrati sugli aggiornamenti da portare alla ripresa. Lavoro decisivo lungo la stagione, specialmente primo anno di un nuovo ciclo tecnico. Mercedes è stata la più scontenta della sosta visto il gran vantaggio competitivo. Un periodo che gli avversari hanno utilizzato per cercare di avvicinarsi. La Ferrari ha sperimentato qualche correttivo, puntando soprattutto sulla cosiddetta ala Macarena per poterla omologare durante i weekend. Full gas la McLaren, pronta alla rimonta e che presenterà una macchina totalmente nuova tra Miami e Canada, parola di Andrea Stella.

Miami sarà la prima occasione per testare anche i cambi regolamentari: minor necessità di ricarica in qualifica per consentire ai piloti di guidare in maniera costante, tornando a spingere al limite. In gara, soprattutto per ragioni di sicurezza, non si vedranno più differenze abissali tra chi ricarica e chi libera energia per evitare un bis dell’episodio Bearman-Colapinto in Giappone. Inoltre, in partenza, ci sarà potenza extra per chi stalla dopo lo stacco frizione per permettere al pilota di uscire dalla traiettoria ideale non essere un pericolo per chi arriva da dietro. Tante novità, dunque, ma si riparte da una certezza: tutti a caccia di Kimi Antonelli, leader del mondiale più giovane di sempre.

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