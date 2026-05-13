La 54^ edizione della 24 ore di Nürburgring si prepara a vivere un weekend storico tra record di pubblico, 161 vetture iscritte e il debutto assoluto di Max Verstappen sull'Inferno Verde. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 correrà sulla Mercedes-AMG GT3 Evo #3 in una delle gare endurance più dure e imprevedibili al mondo. Oltre 350mila spettatori attesi lungo i 25 chilometri della Nordschleife: diretta sul canale YouTube di Sky Sport F1 dalle ore 15 di sabato 16 maggio GUIDA TV

La 54^ edizione della 24 Ore del Nürburgring si prepara a scrivere un’altra pagina di storia dell’automobilismo internazionale. L'Inferno Verde è pronto ad accogliere un weekend da record assoluto: sold out già annunciato e oltre 350.000 spettatori previsti attorno ai 25,378 chilometri della Nordschleife, il tracciato più lungo, difficile e iconico al mondo. Numeri impressionanti anche in pista, con ben 161 vetture iscritte distribuite in 23 differenti categorie, a conferma di un evento unico nel suo genere e capace di mescolare professionisti, specialisti endurance e grandi nomi provenienti dal panorama internazionale GT.

Verstappen pronto al debutto L'edizione 2026 sarà ricordata soprattutto per il debutto assoluto di Max Verstappen nella maratona tedesca. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 sarà al volante della Mercedes-AMG GT3 Evo #3 del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing insieme a Luca Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella. Una line-up stellare che punta immediatamente alla vittoria in una delle gare più imprevedibili e selettive del motorsport mondiale. La Nordschleife, ribattezzata da Jackie Stewart "Green Hell", continua infatti a rappresentare una sfida estrema anche per i piloti più esperti. Nessuna safety car tradizionale durante la corsa, ma solamente neutralizzazioni localizzate attraverso bandiere gialle e procedure "Code 60", elementi che rendono il traffico, la gestione del rischio e la lettura strategica della gara ancora più decisive. A rendere tutto ancora più imprevedibile ci penseranno le condizioni meteo, da sempre protagoniste tra i boschi dell'Eifel, dove pioggia, nebbia e asfalto asciutto possono convivere contemporaneamente in punti diversi del circuito. Il livello della concorrenza sarà semplicemente straordinario. A guidare la lista dei favoriti c’è Raffaele Marciello, vincitore dell’edizione 2025 e deciso a difendere il proprio scettro contro alcuni dei migliori specialisti GT del pianeta. Tra i grandi protagonisti attesi figurano anche Christopher Haase, Kévin Estre, Mirko Bortolotti, Laurens Vanthoor, Marco Mapelli, Mattia Drudi, Nicki Thiim, Augusto Farfus e il campione intercontinentale Kelvin van der Linde, in una battaglia che promette spettacolo senza sosta per tutte le 24 ore.

Il format delle qualifiche Grande attenzione anche per il format delle qualifiche, da sempre unico e spettacolare al Nürburgring. Il venerdì sarà infatti dedicato alle decisive sessioni di Top Qualifying che determineranno la griglia di partenza della gara: Top Qualifying 1: 10:15 – 10:45

Top Qualifying 2: 11:05 – 11:35

Top Qualifying 3: 13:35 – 14:35 Ed è proprio qui che entrerà in gioco uno degli aspetti più interessanti del weekend di Max Verstappen. L'equipaggio della Mercedes-AMG #3 non ha infatti ottenuto uno dei cinque pass diretti già assegnati ai team qualificatisi attraverso la Nürburgring Langstrecken-Serie 2026 e l’ADAC 24h Nürburgring Qualifiers.

I cinque team ammessi direttamente alla Top Qualifying 3 Ferrari #45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi

Audi #16 Scherer Sport PHX

Mercedes-AMG #47 KCMG

BMW #1 ROWE Racing

Lamborghini #84 Red Bull Team ABT Questo significa che Verstappen dovrà partire dalla Top Qualifying 1, in un format molto simile alla Q1 della Formula 1, per cercare di conquistare uno dei sette posti ancora disponibili che permetteranno l’accesso alla Top Qualifying 3, la sessione finale che assegnerà le posizioni di vertice sulla griglia della 24 Ore. Una sfida tutt'altro che semplice considerando il livello della concorrenza, la pressione di affrontare per la prima volta in carriera una qualifica sulla Nordschleife e soprattutto il traffico impressionante generato dalle 161 vetture presenti contemporaneamente sul tracciato più lungo e complesso del mondo.