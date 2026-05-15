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Qualifiche 24 Ore del Nurburgring: pole a Engstler, Verstappen partirà quarto

24h nurburgring
©IPA/Fotogramma

Luca Engstler con la Lamborghini del Red Bull Team Abt si assicura la pole per la 24 Ore del Nurburgring al termine della Top Qualifying 3. Completano la Top 3 il compagno di squadra Marco Mapelli e Christopher Haase con l’Audi del team Scherer Sport Phx. Quarto il Team Verstappen Racing con Dani Juncadella, ma c'è speranza per Max e compagni: dal 2019 il poleman non arriva primo al traguardo. Partenza alle 15 di sabato 16 maggio, tutto in diretta sul canale YouTube di Sky Sport F1

24 ORE NURBURGRING, LA GUIDA

La Top 5 in qualifica

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