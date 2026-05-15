Ferrari, Vasseur: "L'arrivo di Loic Serra è stato una spinta per la squadra"

In un'intervista a "The Race", il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha parlato delle innovazioni progettuali portate a Maranello nel 2026, concentrandosi sull'impatto avuto da Loic Serra, ingegnere a capo del reparto telaio della Rossa. Il Mondiale di Formula 1 torna nel weekend del 22-24 maggio a Montreal, in Canada, in diretta su Sky e in streaming su NOW F1, IL CALENDARIO

L'inizio della stagione 2026 della Ferrari ha avuto aspetti positivi, nonostante la scuderia di Maranello non sia riuscita ancora a vincere una gara. A Maranello sono state introdotte diverse novità dal punto di vista aerodinamico, come l'ala 'Macarena'. Secondo Fred Vasseur, c'è stato un cambio di approccio rispetto al passato, come rivelato in un'intervista al portale 'The Race'. Il team principal della Ferrari ha detto: "Non è che ci fosse una cultura della paura o della colpa o cose del genere, ma forse eravamo un po' in difficoltà. La prima cosa che mi ha scioccato quando sono entrato a far parte del gruppo è stata la distanza che avevamo su ogni singolo argomento, semplicemente perché non volevamo esporci. Aggiungi un chilo di peso in più, mezzo litro o più, apri di più la carenatura laterale, un passo in più. Alla fine, quando hai messo tutto sul tavolo, erano due decimi. Non si può avere un margine di zero. Ma tra zero e due decimi c'è un decimo. E se si considera che la differenza media tra noi e chi ci precedeva l'anno scorso era di tre centesimi di secondo, si può immaginare l'impatto di un decimo sulla stagione. Sto cercando con tutte le mie forze di convincere tutti che questa mentalità è fondamentale per il successo del progetto. In termini di innovazione, è un messaggio che ci dice di spingere tutto al massimo, tutto il giorno, di non avere paura", ha affermato Vasseur, che ha poi spiegato in cosa consiste, dal punto di vista pratico, questo cambio di approccio. “Se avete qualcosa da proporre, siate aperti. Non biasimiamo mai nessuno se qualcuno ha una proposta e non funziona. Avete visto alcuni esempi nell'auto, e ne arriveranno altri. Hanno questa mentalità, sono spinti a innovare, e questo è di grande aiuto."

"Serra è un passo avanti per noi" Vasseur si è poi concentrato sul ruolo di Loic Serra, Direttore Tecnico del reparto telaio da ottobre 2024. L'ingegnere francese ha avuto modo di lavorare al 100% sulla Sf-26, al contrario di quanto capitato con la macchina del 2025, già sviluppata sulle indicazioni del suo predecessore, Enrico Cardile. Secondo Vasseur, per Serra non è stato facile aver avuto a che fare con una macchina con il telaio non progettato da lui. ""Quando entri a far parte di un team di F1 hai bisogno di un paio di mesi, invece è passato tutto abbastanza in fretta ed è anche difficile occuparsi di un progetto quando non sei all'inizio, quando le decisioni sono già state prese e devi buttarti a capofitto su qualcosa quando hai altri progetti in cantiere. Onestamente, la situazione non era facile, ma è riuscito a concentrarsi sul lavoro. E penso che questo sia stato importante per noi. A volte, alla fine della stagione dello scorso anno, abbiamo fatto un ottimo lavoro in termini di gestione operativa. Ed è stata la migliore preparazione per quest'anno.". Vasseur ha sottolineato anche la qualità principale di Serra: "Loic è un concorrente con una vastissima esperienza nel mondo delle corse, in pista e anche in ambito operativo, grazie al suo passato alla Michelin. Penso che questo sia un passo avanti per noi. Non voglio fare paragoni negativi o altro. Ma lui è un vero pilota, che insegue gli ultimi decimi di secondo ovunque. È stata una bella spinta per la squadra."

"L'unica cosa che conta è il tempo sul giro" Nonostante il tentativo di cambiare la mentalità all'interno della Ferrari, Vasseur vuole mantenere chiaro l'obiettivo primario della scuderia, che è la vittoria: "A volte si ha un'innovazione visibile, a volte un'innovazione che non si vedrà mai perché si può vedere solo l'aspetto aerodinamico. Inoltre, l'obiettivo non è innovare. L'obiettivo è vincere. L'innovazione ha senso solo se funziona. Non voglio che le ali facciano cose particolari se non portano a risultati. Sono piuttosto soddisfatto del lavoro svolto e anche dell'approccio, perché ho la sensazione che si sentano più liberi. Come team di gara, si potrebbe pensare che sia ovvio, ma non lo è mai. L'unico indicatore chiave di prestazione del team deve essere il tempo sul giro. Troppo spesso, in un team di corse, l'indicatore chiave di prestazione è il carico aerodinamico per i tecnici dell'aerodinamica, la potenza per i tecnici del motore, e non si curano del peso o del raffreddamento. Sto cercando di far passare il messaggio che, collettivamente, l'unico indicatore chiave di prestazione è il tempo sul giro. L'innovazione è la stessa cosa."