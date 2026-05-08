Charles Leclerc si è concesso un regalo da circa 15 milioni di euro; il pilota monegasco ha ricevuto, infatti, il suo nuovo yacht, il Riva 102' Corsaro Super. Ecco tutti i dettagli del nuovo gioiello di proprietà di Leclerc

Charles Leclerc ha ricevuto, nel cantiere navale di La Spezia, il suo nuovo yacht, il Riva 102' Corsaro Super, esemplare numero 20 di questo modello di flybridge, ovvero un'imbarcazione di lusso con un ponte sopraelevato sopra uno dei motori. Al varo della nave ha partecipato anche Alexandra, la moglie del pilota della Ferrari Lungo circa 31 metri, il nuovo yacht di Leclerc presenta caratteristiche di primo livello, come un vero e proprio beach club di circa 35 metri quadrati, una terrazza affacciata sul mare e una cucina completa sul flybridge. Si tratta del terzo yacht che Leclerc ha acquistato dal cantiere Riva.