Leclerc da sogno, il nuovo yacht è pazzesco. FOTO e VIDEOFORMULA MARE
Charles Leclerc si è concesso un regalo da circa 15 milioni di euro; il pilota monegasco ha ricevuto, infatti, il suo nuovo yacht, il Riva 102' Corsaro Super. Ecco tutti i dettagli del nuovo gioiello di proprietà di Leclerc
Charles Leclerc ha ricevuto, nel cantiere navale di La Spezia, il suo nuovo yacht, il Riva 102' Corsaro Super, esemplare numero 20 di questo modello di flybridge, ovvero un'imbarcazione di lusso con un ponte sopraelevato sopra uno dei motori. Al varo della nave ha partecipato anche Alexandra, la moglie del pilota della Ferrari Lungo circa 31 metri, il nuovo yacht di Leclerc presenta caratteristiche di primo livello, come un vero e proprio beach club di circa 35 metri quadrati, una terrazza affacciata sul mare e una cucina completa sul flybridge. Si tratta del terzo yacht che Leclerc ha acquistato dal cantiere Riva.
Leclerc, il nuovo yacht è un misto tra lusso e velocità
Il pilota monegasco ha pensato ad ogni dettaglio non solo per quanto riguarda il comfort e i finimenti, ma anche per quanto riguarda le prestazioni del suo nuovo yacht. Ad alimentare la barca, infatti, ci sono due motori, prodotti dalla MTU, da 2.638 cavalli ciascuno, in grado di raggiungere i 28 nodi come velocità massima: la velocità di crociera, invece, si aggira sui 24 nodi. Per uno yacht di questo livello, i prezzi si aggirano sui 15 milioni di euro, anche se gli esemplari più personalizzati possono raggiungere anche i 18 milioni di euro di valutazione.