Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Leclerc da sogno, il nuovo yacht è pazzesco. FOTO e VIDEO

FORMULA MARE
©IPA/Fotogramma

Charles Leclerc si è concesso un regalo da circa 15 milioni di euro; il pilota monegasco ha ricevuto, infatti, il suo nuovo yacht, il Riva 102' Corsaro Super. Ecco tutti i dettagli del nuovo gioiello di proprietà di Leclerc

LA FORMULA 1 SU SKY FINO AL 2032

Charles Leclerc ha ricevuto, nel cantiere navale di La Spezia, il suo nuovo yacht, il Riva 102' Corsaro Super, esemplare numero 20 di questo modello di flybridge, ovvero un'imbarcazione di lusso con un ponte sopraelevato sopra uno dei motori. Al varo della nave ha partecipato anche Alexandra, la moglie del pilota della Ferrari Lungo circa 31 metri, il nuovo yacht di Leclerc presenta caratteristiche di primo livello, come un vero e proprio beach club di circa 35 metri quadrati, una terrazza affacciata sul mare e una cucina completa sul flybridge. Si tratta del terzo yacht che Leclerc ha acquistato dal cantiere Riva.

Leclerc, il nuovo yacht è un misto tra lusso e velocità

Il pilota monegasco ha pensato ad ogni dettaglio non solo per quanto riguarda il comfort e i finimenti, ma anche per quanto riguarda le prestazioni del suo nuovo yacht. Ad alimentare la barca, infatti, ci sono due motori, prodotti dalla MTU, da 2.638 cavalli ciascuno, in grado di raggiungere i 28 nodi come velocità massima: la velocità di crociera, invece, si aggira sui 24 nodi. Per uno yacht di questo livello, i prezzi si aggirano sui 15 milioni di euro, anche se gli esemplari più personalizzati possono raggiungere anche i 18 milioni di euro di valutazione. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Leclerc da sogno, il nuovo yacht è pazzesco

FORMULA MARE

Charles Leclerc si è concesso un regalo da circa 15 milioni di euro; il pilota monegasco ha...

La Red Bull pensa a Oscar Piastri: il punto

mercato piloti

Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, Oscar Piastri (attualmente in...

Antonelli vince il Trofeo Bandini 2026

il premio

Il pilota italiano della Mercedes riceverà il prossimo 30 maggio il Trofeo Bandini 2026: "Un...

La F1 ancora su Sky: in esclusiva fino al 2032

la casa della F1

Sky e Formula 1 annunciano l’estensione pluriennale della loro partnership in Italia, Regno Unito...

Kimi inarrestabile, in pista e di testa

Mara Sangiorgio
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS