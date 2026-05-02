F1, Antonelli nella storia: prime tre pole in carriera di fila come Senna e SchumacherMAGIC KIMI
Un altro sabato da incorniciare per il 19enne pilota bolognese, che commette degli errori nella Sprint Race ma poi va a conquistare un'altra pole position: terza in carriera di fila come i grandi Ayrton Senna e Michael Schumacher. l GP domenica in diretta su Sky e in streaming su NOW
Un'altra magia di Kimi Antonelli che centra la pole position a Miami. Dopo una Sprint Race chiusa al sesto posto per una penalità (track limits) il leader del Mondiale ha centrato il migliore tempo con la sua Mercedes in 1:27.798. Per il 19enne pilota italiano un altro sabato da record.
Antonelli come Senna e Schumacher
Con la pole conquistata in Florida, Kimi ha eguagliato due giganti della storia della Formula 1. Come Senna e Schumacher, Antonelli ha ottenuto le prime tre pole in carriera consecutivamente:
- Ayrton Senna: Portogallo, San Marino, Monaco 1985.
- Michael Schumacher: Monaco, Barcellona, Canada 1994.
- Kimi Antonelli: Cina, Giappone, Miami 2026.
Ma non solo, Kimi ha centrato anche altri due importanti traguardi
- Primo italiano con 3 pole di fila da Riccardo Patrese: Canada-Francia ‘91.
- Primo italiano con 4 prime file consecutive da Patrese: San Marino-Ungheria ‘92 (7