Un altro sabato da incorniciare per il 19enne pilota bolognese, che commette degli errori nella Sprint Race ma poi va a conquistare un'altra pole position: terza in carriera di fila come i grandi Ayrton Senna e Michael Schumacher. l GP domenica in diretta su Sky e in streaming su NOW

Un'altra magia di Kimi Antonelli che centra la pole position a Miami. Dopo una Sprint Race chiusa al sesto posto per una penalità (track limits) il leader del Mondiale ha centrato il migliore tempo con la sua Mercedes in 1:27.798. Per il 19enne pilota italiano un altro sabato da record.

Antonelli come Senna e Schumacher

Con la pole conquistata in Florida, Kimi ha eguagliato due giganti della storia della Formula 1. Come Senna e Schumacher, Antonelli ha ottenuto le prime tre pole in carriera consecutivamente: