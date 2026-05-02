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Formula 1, Domenicali: "Zanardi fonte d'ispirazione per tutti"

IL MESSAGGIO
FOTO da @F1 - X

Il Ceo e presidente di Formula 1 ricorda Alex Zanardi: " Porterò sempre nel mio cuore la sua straordinaria forza. Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque, eppure ha continuato a guardare avanti, sempre con un sorriso e una tenace determinazione che ha ispirato tutti noi"

ALEX ZANARDI È MORTO: LE REAZIONI LIVE

Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, ha ricordato Alex Zanardi attraverso un post su Instagram: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio caro amico Alex Zanardi. Era davvero una fonte di ispirazione, sia come essere umano sia come atleta. Porterò sempre nel mio cuore la sua straordinaria forza. Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque, eppure ha continuato a guardare avanti, sempre con un sorriso e una tenace determinazione che ha ispirato tutti noi. Sebbene la sua perdita sia profondamente sentita, la sua eredità rimarrà forte. In questo momento, i miei pensieri più sinceri e le mie più sentite condoglianze vanno a sua moglie Daniela, a suo figlio Niccolò, al resto della famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo".

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