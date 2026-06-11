Kimi Antonelli e il 'mistero' dell'asciugamano: "Chi l'ha visto?". Kim Kardashian lo sa

Un clip molto divertente pubblicata sul profilo Instagram di Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes chiede (anche al compagno di squadra George Russell) se qualcuno ha visto il suo asciugamano. Il retroscena? Tutto riporta al GP Monaco e a Kimi Kardashian: la fidanzata di Hamilton passa accanto al tavolino del primo classificato e fa suo l'asciugamano (sembra per ripararsi dal caldo o dai troppi scatti fotografici…). Guarda i due VIDEO diventati virali