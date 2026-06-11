Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Kimi Antonelli e il 'mistero' dell'asciugamano: "Chi l'ha visto?". Kim Kardashian lo sa

VIDEO

Un clip molto divertente pubblicata sul profilo Instagram di Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes chiede (anche al compagno di squadra George Russell) se qualcuno ha visto il suo asciugamano. Il retroscena? Tutto riporta al GP Monaco e a Kimi Kardashian: la fidanzata di Hamilton passa accanto al tavolino del primo classificato e fa suo l'asciugamano (sembra per ripararsi dal caldo o dai troppi scatti fotografici…). Guarda i due VIDEO diventati virali

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F1, accordo su modifiche progressive ai motori

LA DECISIONE

Dalla Federazione l'ufficialità sul compromesso tra termico ed elettrico: al momento il...

Vasseur: "Al Montmeló per continuare a progredire"

ferrari

Il team principal Ferrari fissa l'obiettivo per il Gran Premio di Barcellona, LIVE su Sky Sport e...

F1, dall'Aduo assist per Kimi e le Ferrari

video

Il nuovo regolamento della F1 regala assist a Kimi Antonelli e alle Ferrari. Il meccanismo...

Fornaroli debutta in F1: farà le FP1 a Barcellona

Formula 1

La McLaren ha annunciato che Leonardo Fornaroli scenderà in pista durante le prove libere del...

Leclerc e le parole sui freni: comunicato Brembo

GP MONACO

L'azienda che produce i freni per la Ferrari commenta le parole del monegasco nel post-gara:...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS