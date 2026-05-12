L'Inferno Verde si prepara a un'edizione da record con Max Verstappen al debutto su Mercedes e l'emozionante omaggio al mito di Michael Schumacher. Tra il dominio Bmw e l'orgoglio delle Gt italiane, la 24 Ore del Nurburgring promette spettacolo puro. Diretta sul canale YouTube di Sky Sport F1 dalle ore 15 di sabato 16 maggio CHI AFFRONTERA' VERSTAPPEN

L’attesa per la 54esima 24 Ore del Nurburgring è alle stelle, con il leggendario tracciato tedesco che diventa il palcoscenico di una sfida mai così ricca di auto, piloti e pubblico, con il sold out dei biglietti a testimoniare la grande voglia di assistere ad una delle corse più difficili e spettacolari nel motorsport. L’interesse già alto per l’iconicità dell’evento è stato alimentato dalla presenza di Max Verstappen, già passato per l’Inferno Verde nelle gare di preparazione svolte tra fine 2025 e inizio 2026. Il fuoriclasse olandese, quattro volte Campione del Mondo F1, è pronto a scendere in pista nella classe SP9, la categoria regina, con la Mercedes-AMG GT3 Evo #3 del proprio team, supportato tecnicamente da Winward Racing e affiancato da specialisti del calibro di Jules Gounon, Daniel Juncadella e Lucas Auer.

Foto Instagram @verstappencom

Gli altri favoriti e gli avversari di Verstappen Nonostante i riflettori siano puntati su Verstappen, la storia e i numeri indicano la Bmw come la grande favorita per la vittoria assoluta. La casa dell’elica punta a confermare la sua egemonia dopo il successo del 2025 firmato da Raffaele Marciello, Agusto Farfus, Jesse Khron e Kelvin van der Linde, schierando sempre le punte di diamante del team Rowe Racing e la M4 GT3 di Schubert Motorsport, affidata anch’essa ad un equipaggio "all-star" composto da Eng, Frijns, Weerts e Wittmann. Con un record storico di 21 successi, Bmw resta il punto di riferimento, ma la concorrenza interna tedesca è imponente. Porsche risponde con ben tredici 911 GT3-R, guidate specialmente dalla celebre "Grello" di Manthey, in gara con Kevin Estre, Thomas Preining e Ayanchan Guven, nonché alle formazioni del team italiano Dinamic GT, iscritto con due 911. Audi, invece, va a caccia dell'ottavo sigillo con la competitiva line-up di Scherer Sport Phx, che conta sui talentuosi Alexander Sims, Cristopher Haase e Ben Green. Anche Mercedes non si affida esclusivamente a Verstappen, schierando tra le altre la vettura del Team Ravenol con Maro Engel al volante in compagnia di Maxime Martin, Luca Stolz e Fabian Shiller. L'orgoglio italiano trova ampio spazio nella classe regina, dove la Ferrari 296 GT3 Evo del team Kondo by Rinaldi cercherà di replicare lo straordinario assolo ottenuto nel 2023. Le ambizioni tricolori passano anche per la Lamborghini del Team Abt, che affida le sue Huracan Evo2 a piloti di calibro internazionale come Mirko Bortolotti e Marco Mapelli. Da non sottovalutare è anche la presenza di Mattia Drudi, impegnato con l’Aston Martin Vantage di Walkenhorst Racing in un equipaggio che punta senza mezzi termini alla vittoria assoluta.

Spazio alla storia: il tributo a Michael Schumacher A chiudere il cerchio delle grandi emozioni è la McLaren 720S di Doerr Motorsports, che omaggia il mito di Michael Schumacher con una livrea ispirata alla Benetton B195 con cui il tedesco conquistò il secondo Mondiale Piloti in F1 nel 1995. La McLaren sarà portata in gara da un quartetto d'esperienza che vede protagonisti l’ex-F1 Timo Glock e Timo Scheider, due volte campione DTM.

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