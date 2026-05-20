Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Canada in tvGUIDA TV
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1 e NTT Indycar Series. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K
Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 22, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Indycar a Indianapolis
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport si vola negli Stati Uniti, con un nuovo appuntamento dell’NTT Indycar Series. Domenica, alle 18.35, su Sky Sport MotoGP e, dalle 19.15 alle 20.30 su Sky Sport F1, una delle gare più attese di tutta la stagione, la 500 Miglia di Indianapolis, che quest’anno celebra la 110esima edizione. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
F1: IL GP DEL CANADA IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW
Giovedì 21 maggio
Ore 19.30: Conferenza stampa piloti
Ore 22: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 22 maggio
Ore 14.55: F1 Academy – Prove Libere
Ore 16: F2 – Prove Libere
Ore 18.15: Paddock Live
Ore 18.30: F1 - Prove Libere
Ore 19.30: Paddock Live
Ore 19.55: F2 - Qualifiche
Ore 22: Paddock Live
Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
Ore 23.25: Paddock Live
Ore 23.55: F1 Academy - Qualifiche
Ore 00.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 23 maggio
Ore 15.40: F1 Academy – Gara 1
Ore 17.15: Paddock Live
Ore 18: F1 – Sprint
Ore 19: Paddock Live
Ore 20.05: F2 – Sprint Race
Ore 21.15: Warm Up
Ore 21.30: Paddock Live
Ore 22: F1 - Qualifiche
Ore 23.15: Paddock Live
Ore 23.30: Paddock Live Show
Ore 00: F1 Academy – Gara 2
Domenica 24 maggio
Ore 16.40: F1 Academy – Feature Race
Ore 18: F2 – Feature Race
Ore 20.30: Paddock Live
Ore 22: F1 - Gara
Ore 00: Paddock Live
Ore 00.30: Debriefing
Ore 1: Notebook
Ore 1.15: Race Anatomy
NTT INDYCAR SERIES: 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS LIVE SU SKY SPORT F1, SKY SPORT MOTOGP E NOW
Domenica 24 maggio
Ore 18.35: 500 Miglia di Indianapolis