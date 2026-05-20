Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Canada in tv

GUIDA TV

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1 e NTT Indycar Series. Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 22, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. 

Indycar a Indianapolis

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport si vola negli Stati Uniti, con un nuovo appuntamento dell’NTT Indycar Series.  Domenica, alle 18.35, su Sky Sport MotoGP e, dalle 19.15 alle 20.30 su Sky Sport F1, una delle gare più attese di tutta la stagione, la 500 Miglia di Indianapolis, che quest’anno celebra la 110esima edizione. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

F1: IL GP DEL CANADA IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

 

Giovedì 21 maggio
Ore 19.30: Conferenza stampa piloti

Ore 22: Paddock Live Pit Walk

 

Venerdì 22 maggio

Ore 14.55: F1 Academy – Prove Libere

Ore 16: F2 – Prove Libere

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 - Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 19.55: F2 - Qualifiche

Ore 22: Paddock Live

Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 23.25: Paddock Live

Ore 23.55: F1 Academy - Qualifiche

Ore 00.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)

 

Sabato 23 maggio

Ore 15.40: F1 Academy – Gara 1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 18: F1 – Sprint

Ore 19: Paddock Live

Ore 20.05: F2 – Sprint Race

Ore 21.15: Warm Up

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22: F1 - Qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.30: Paddock Live Show

Ore 00: F1 Academy – Gara 2

 

Domenica 24 maggio

Ore 16.40: F1 Academy – Feature Race
Ore 18: F2 – Feature Race

Ore 20.30: Paddock Live
Ore 22: F1 - Gara

Ore 00: Paddock Live

Ore 00.30: Debriefing

Ore 1: Notebook

Ore 1.15: Race Anatomy

NTT INDYCAR SERIES: 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS LIVE SU SKY SPORT F1, SKY SPORT MOTOGP E NOW

 

Domenica 24 maggio

Ore 18.35: 500 Miglia di Indianapolis

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Allenamenti e... tortellini: una giornata con Kimi

Formula 1

Kimi Antonelli ha condiviso sui social il suo vlog, in cui ci accompagna nella sua routine...

24h Nurburgring: pole a Engstler, Verstappen 4°

24h nurburgring

Luca Engstler con la Lamborghini del Red Bull Team Abt si assicura la pole per la 24 Ore del...

Vasseur: "Loic Serra una spinta per la squadra"

Formula 1

In un'intervista a "The Race", il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha parlato delle...

24 ore del Nurburgring: piloti, team e programma

24 ore su sky

La 54^ edizione della 24 ore di Nürburgring si prepara a vivere un weekend storico tra record di...

Leclerc da sogno, il nuovo yacht è pazzesco

FORMULA MARE

Charles Leclerc si è concesso un regalo da circa 15 milioni di euro; il pilota monegasco ha...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS