Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato, alle 18.30, in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica, alle 22, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F2 e F1 Academy. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.