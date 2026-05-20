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Ferrari, Vasseur: "Determinati da subito in Canada"

FERRARI

Fred Vasseur, team aprincipal della Ferrari verso la ripresa del campionato di F1 in Canada: "Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, concentrarci sull'esecuzione e sfruttare al massimo ogni opportunità nel corso del weekend". il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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"Quello in Canada è sempre un appuntamento speciale, con una grande atmosfera sia in città che in pista, e sappiamo quanto supporto abbia Ferrari lì, anche da parte dei tanti tifosi di origine italiana". Sono le parole di Fred Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia della ripresa del Mondiale in Canada. "Dal punto di vista sportivo - aggiunge - Montréal non è mai semplice. Il tracciato è molto impegnativo per i freni, la trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente e dalle chicane, e quest’anno il meteo e le basse temperature potrebbero aggiungere un ulteriore livello di complessità, soprattutto con il formato Sprint che ci offrirà poco tempo per prepararci. Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, concentrarci sull'esecuzione e sfruttare al massimo ogni opportunità nel corso del weekend.

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