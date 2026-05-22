IL METEO - Condizioni di tempo sereno e calmo per tutta la giornata. Le temperature varieranno da una minima mattutina di 5°C a una massima confortevole di 19°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno i 43°C. Il vento rimarrà debole, con una velocità media di circa 8 km/h e raffiche fino a 20,5 km/h, e non sono previste precipitazioni.