- 1.A. Antonelli
- 2.G. Russell
- 3.L. Hamilton
Formula 1, GP Canada le qualifiche della Sprint Race in diretta live da Montreal
Dopo le uniche libere del fine settimana chiuse con il miglior tempo di Antonelli su Mercedes, si riparte alle 22.30 per stabilire la griglia di partenza della Sprint Race in programma domani a Mongtrale. Il GP del Canada e il Mondiale di F1 sono live su Sky e in streaming su NOW
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Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Canada. Pronti a seguire con voi la diretta della qualifica Sprint a Montreal. Alle 22. 30 il via: in tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), qui il nostro racconto giro dopo giro con il monitor dei tempi.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Debutto in F1: 1978
- Lunghezza: 4,361 Km
- Giri GP: 70
- Curve: 14
Un test effettuato in Canada nel corso dell’unica sessione di libere: provato un nuovo sistema di luci posteriori delle vetture per la riduzione di potenza dell’MGU-K. "Questa modifica fa seguito al feedback dei piloti raccolto nei primi eventi - si legge nella nota della Fia - La prova introduce un sistema di codici colore per distinguere tra i diversi stati dell’MGU-K: MGU-K non più a piena potenza, MGU-K completamente disattivato e superclip. In precedenza, questi stati erano tutti indicati da un lampeggiamento rosso". Il test non proseguirà nel resto del weekend.
MERCEDES, LE NOVITA' PER TENTARE LA FUGA - Nel VIDEO, l'analisi di Matteo Bobbi sulle novità portate dalla Mercedes in Canada. Dal fondo completamente rivisto alle novità aerodinamiche, fino al nuovo design degli endplate dell'ala anteriore, la scuderia tedesca ha presentato un importante pacchetto di aggiornamenti, che attira anche l'interesse dei competitor, come la McLaren e Andrea Stella che prima delle libere ha osservato a lungo la monoposto di Brackley.
LA STRUTTURA DEL WEEKEND CON LA SPRINT
- Venerdì: prove libere e le qualifiche della Sprint
- Sabato: Sprint e qualifiche del Gran Premio
- Domenica: Gran Premio
CALENDARIO DELLE SPRINT
- Cina (corsa nel weekend 13-15 marzo)
- Miami (corsa nel weekend 1-3 maggio)
- Canada (22-24 maggio)
- Gran Bretagna (3-5 luglio)
- Olanda (21-23 agosto)
- Singapore (9-11 ottobre)
LA QUALIFICA SPRINT - Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:
- Q1: 12 minuti
- Q2: 10 minuti
- Q3: 8 minuti
Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Novità per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è obbligo di usare la soft nuova (come in precedenza). Sei gli eliminati sia nella prima che nella seconda sessione alla luce dell'undicesimo team entrato in griglia in questa stagione.
IL PUNTEGGIO DELLA SPRINT - Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:
- 1° – 8 punti
- 2° – 7 punti
- 3° – 6 punti
- 4° – 5 punti
- 5° – 4 punti
- 6° – 3 punti
- 7° – 2 punti
- 8° – 1 punti
LE GOMME - Per la gara di Montreal, Pirelli metterà a disposizione le tre mescole più morbide della sua gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. QUI I DETTAGLI
Le gomme che Pirelli porta in Canada per il GP di F1, con uno sguardo sempre al meteoVai al contenuto
IL METEO - Condizioni di tempo sereno e calmo per tutta la giornata. Le temperature varieranno da una minima mattutina di 5°C a una massima confortevole di 19°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno i 43°C. Il vento rimarrà debole, con una velocità media di circa 8 km/h e raffiche fino a 20,5 km/h, e non sono previste precipitazioni.
PROVE LIBERE AD ANTONELLI - Il leader del campionato Antonelli fa sue le uniche libere del GP Canada in 1:13.402: subito sfida con l'altra Mercedes di Russell che chiude con il secondo tempo. Poi le Ferrari e la Red Bull di Verstappen. LA CRONACA
Il resto del programma oggi su Sky Sport F1
- Ore 22: Paddock Live
- Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 23.25: Paddock Live
- Ore 23.55: F1 Academy - Qualifiche
- Ore 00.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)