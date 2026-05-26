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l'analisi

Antonelli-Russell: il duello entra nel vivo, ma Kimi ha più motivi per sorridere

Matteo Bobbi

©IPA/Fotogramma

Antonelli conquista la quarta vittoria stagionale e allunga in classifica dopo un weekend di altissimo livello contro Russell. E gli altri? Ferrari va oltre le attese con Hamilton, Red Bull cresce, mentre McLaren spreca tutto tra strategia e affidabilità

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