Il problema di Antonelli ora è quello di riuscire a raccontarlo

Ci sono piloti che racconti con i numeri, altri con le immagini e altri ancora con i risultati. Poi esistono quelli che ti mettono in difficoltà, perché la sensazione è che, mentre stai cercando le parole giuste, tra i numeri, le immagini e i risultati, loro stiano già andando più veloce del tuo racconto. Kimi Antonelli è uno di quelli
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