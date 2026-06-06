Il pilota della Ferrari ha parlato a Sky Sports del rapporto con Carlo Santi, suo ingegnere di pista: "Ho la sensazione che Carlo sia un po' il mio Bono italiano. È molto calmo, lo si può sentire alla radio". La F1 è a Monte-Carlo: live su Sky e in streaming su NOW

Dopo un inizio di stagione decisamente migliore rispetto allo scorso anno con due podi conquistati, durante il weekend di Formula 1 a Monte-Carlo Lewis Hamilton ha parlato a Sky Sports anche del suo rapporto con Carlo Santi, suo attuale ingegnere di pista. "La collaborazione tra pilota e ingegnere è fondamentale – ha spiegato Hamilton –. Ho la sensazione che Carlo sia un po' il mio Bono (l'ex ingegnere di pista di Hamilton in Mercedes, ndr) italiano. L'ho detto anche a Bono l'altro giorno. È un veterano. È un tipo che ne ha viste di tutti i colori. È molto calmo. Lo si può sentire alla radio".