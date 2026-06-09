Il 12 giugno 2026 sarà una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà : quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese, infatti, ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona , sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023, girando a Barcellona, Silverstone e Austin: i risultati del programma di test hanno stupito la McLaren , che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere due piloti contemporaneamente in pista in una sessione di un Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011 , quando Jarno Trulli correva con la Lotus e Vitantonio Liuzzi con il team HRT.

Fornaroli: "Sono molto emozionato"

Fornaroli ha parlato del suo prossimo debutto in Formula 1 ai canali ufficiali della McLaren, dicendo: "Sono molto emozionato di guidare la MCL40 questo fine settimana nella sessione di prove libere 1 di Barcellona-Catalunya. Sarà una grande opportunità per aiutare il team nei preparativi e per lavorare al programma previsto per venerdì. Questa sarà una missione molto importante per me perché sarà la mia prima sessione ufficiale di Formula 1. È qualcosa su cui ho lavorato a lungo, quindi sono molto emozionato". Il pilota italiano ha aggiunto: "Tutta l'esperienza che ho maturato finora nei TPC Day (test con macchine già collaudate) è stata fondamentale per la mia crescita, quindi un grande ringraziamento a Zak, Andrea e Alessandro, e a tutto il team McLaren Mastercard Formula 1. Non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana!".