McLaren, Fornaroli sarà in pista nelle FP1 a Barcellona: sostituirà NorrisFormula 1
La McLaren ha annunciato che Leonardo Fornaroli scenderà in pista durante le prove libere del Gran Premio di Barcellona, in quello che sarà il suo esordio assoluto in un evento in Formula 1. Il weekend di Barcellona sarà LIVE dal 12 al 14 giugno su Sky e in streaming su NOW
ECCO IL CIRCUITO SU CUI GIRERA' FORNAROLI: I SEGRETI DI BARCELLONA
Il 12 giugno 2026 sarà una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà: quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese, infatti, ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023, girando a Barcellona, Silverstone e Austin: i risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere due piloti contemporaneamente in pista in una sessione di un Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011, quando Jarno Trulli correva con la Lotus e Vitantonio Liuzzi con il team HRT.
Fornaroli: "Sono molto emozionato"
Fornaroli ha parlato del suo prossimo debutto in Formula 1 ai canali ufficiali della McLaren, dicendo: "Sono molto emozionato di guidare la MCL40 questo fine settimana nella sessione di prove libere 1 di Barcellona-Catalunya. Sarà una grande opportunità per aiutare il team nei preparativi e per lavorare al programma previsto per venerdì. Questa sarà una missione molto importante per me perché sarà la mia prima sessione ufficiale di Formula 1. È qualcosa su cui ho lavorato a lungo, quindi sono molto emozionato". Il pilota italiano ha aggiunto: "Tutta l'esperienza che ho maturato finora nei TPC Day (test con macchine già collaudate) è stata fondamentale per la mia crescita, quindi un grande ringraziamento a Zak, Andrea e Alessandro, e a tutto il team McLaren Mastercard Formula 1. Non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana!".