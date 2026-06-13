Hamilton prova a consolarlo, ma lo sguardo di Charles dice tutto. La reazione del pilota monegasco della Ferrari dopo l'errore in Q3 che lo costringerà a partire decimo nel GP di Barcellona. Guarda il VIDEO
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