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Leclerc deluso dopo l'incidente a Barcellona: il video della sua reazione post qualifiche

Formula 1

Hamilton prova a consolarlo, ma lo sguardo di Charles dice tutto. La reazione del pilota monegasco della Ferrari dopo l'errore in Q3 che lo costringerà a partire decimo nel GP di Barcellona. Guarda il VIDEO

L'INCIDENTE DI LECLERC - L'AMAREZZA NELL'INTERVISTA

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