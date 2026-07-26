Slater vince sorpassa il diretto rivale in classifica Ugochukwu che arriva alle sue spalle. Terzo e meritatamente sul podio Badoer (Rodin), davanti a Colnaghi (MP), poi Nael, Taponen (in odore di penalità per tre scorrettezze ai danni del francese) e a punti anche Rivera (Campos), Lacorte (Dams), Wharton (Prema), Sharp (Prema). A fine gara Lacorte viene però poi penalizzato di 10'' ed esce dalla zona punti, nella quale entra Ho (Rodin). Alle 15 la F1 LIVE su Sky e in streaming su NOW CLASSIFICA

Un freddo, freddissimo Slater fa sua la Feature Race della Formula 3 in Ungheria e mette a segno il sorpasso in classifica su Ugochukw. Oltre al pilota del team Trident, sul podio l'americano ex leader del campionato (Campos) e l'italiano Badoer (Rodin).

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Nella peggiore delle giornate possibili per il leader del campionato e suo compagno di squadra in Campos Ugochukwu, Theophile Nael è tornato al successo in Formula 3 nella gara sprint di Budapest. Il francese ha così recuperato dieci punti alla coppia di testa del campionato (l’americano è stato infatti raggiunto a quota 104 dal britannico Slater del team Trident) e tenuto vive le sue speranze di poter continuare a lottare per il titolo di categoria 2026. Ma molto dipenderà dalla Feature Race e Nael lo sa bene ed è con grande concentrazione che prende posto in quarta fila, proprio alle spalle dei suoi due rivali, al via della gara lunga, nella quale è Tuukka Taponen (MP) a scattare dalla pole position, con accanto proprio Slater, mentre invece Ugochukwu è disposto in terza fila sulla stessa direttrice del coinquilino in testa alla graduatoria. Al via è grande battaglia in testa con Taponen leader e Slater dietro. Ottima partenza anche per Ugochukwu.

Dopo poche curve Slater tocca il posteriore del finladese e perde una bandella anteriore. In coda contatto fra gli stessi piloti di ieri: Nakamura, Xie e Gladysz. Il primo rientra in pit lane, gli altri sono fermi. Gara finita per tutti e tre. Taponen si ferma a cambiare la posteriore destra forata nel contatto con Slater e rientra sesto. Pista molto sporca. Safety Car. Restart al sesto giro. Slater leader. Si ferma Hanna (AIX) in mezzo alla pista. Virtual Safety Car. Al decimo giro Ugochukwu e Badoer sorpassano Colnaghi e si mettono in scia a Slater. Dodicesimo giro: Le guadagna la posizione su Lacorte, poi finisce lungo e si ferma. Virtual Safety Car. Al quindicesimo giro, le due AIX protagoniste in negativo: prima David va in testa coda e poco dopo Barrichello va a sbattere contro Deligny e rimane su tre ruote. Safety Car.