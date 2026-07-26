Formula 3, Slater vince la Feature Race in Ungheria ed è solo in vetta alla classificaGP UNGHERIA FOTO da @Formula3 · X
Slater vince sorpassa il diretto rivale in classifica Ugochukwu che arriva alle sue spalle. Terzo e meritatamente sul podio Badoer (Rodin), davanti a Colnaghi (MP), poi Nael, Taponen (in odore di penalità per tre scorrettezze ai danni del francese) e a punti anche Rivera (Campos), Lacorte (Dams), Wharton (Prema), Sharp (Prema). A fine gara Lacorte viene però poi penalizzato di 10'' ed esce dalla zona punti, nella quale entra Ho (Rodin). Alle 15 la F1 LIVE su Sky e in streaming su NOW
Un freddo, freddissimo Slater fa sua la Feature Race della Formula 3 in Ungheria e mette a segno il sorpasso in classifica su Ugochukw. Oltre al pilota del team Trident, sul podio l'americano ex leader del campionato (Campos) e l'italiano Badoer (Rodin).
Nella peggiore delle giornate possibili per il leader del campionato e suo compagno di squadra in Campos Ugochukwu, Theophile Nael è tornato al successo in Formula 3 nella gara sprint di Budapest. Il francese ha così recuperato dieci punti alla coppia di testa del campionato (l’americano è stato infatti raggiunto a quota 104 dal britannico Slater del team Trident) e tenuto vive le sue speranze di poter continuare a lottare per il titolo di categoria 2026. Ma molto dipenderà dalla Feature Race e Nael lo sa bene ed è con grande concentrazione che prende posto in quarta fila, proprio alle spalle dei suoi due rivali, al via della gara lunga, nella quale è Tuukka Taponen (MP) a scattare dalla pole position, con accanto proprio Slater, mentre invece Ugochukwu è disposto in terza fila sulla stessa direttrice del coinquilino in testa alla graduatoria. Al via è grande battaglia in testa con Taponen leader e Slater dietro. Ottima partenza anche per Ugochukwu.
Dopo poche curve Slater tocca il posteriore del finladese e perde una bandella anteriore. In coda contatto fra gli stessi piloti di ieri: Nakamura, Xie e Gladysz. Il primo rientra in pit lane, gli altri sono fermi. Gara finita per tutti e tre. Taponen si ferma a cambiare la posteriore destra forata nel contatto con Slater e rientra sesto. Pista molto sporca. Safety Car. Restart al sesto giro. Slater leader. Si ferma Hanna (AIX) in mezzo alla pista. Virtual Safety Car. Al decimo giro Ugochukwu e Badoer sorpassano Colnaghi e si mettono in scia a Slater. Dodicesimo giro: Le guadagna la posizione su Lacorte, poi finisce lungo e si ferma. Virtual Safety Car. Al quindicesimo giro, le due AIX protagoniste in negativo: prima David va in testa coda e poco dopo Barrichello va a sbattere contro Deligny e rimane su tre ruote. Safety Car.
Restart al diciottesimo giro. David penalizzato di 10”. Hanna penalizzato di 5”. Sul traguardo arriva primo Slater conducendo un giro mozzafiato, sorpassando il diretto rivale in classifica Ugochukwu che arriva alle sue spalle. Terzo e meritatamente sul podio Badoer (Rodin), davanti a Colnaghi (MP), poi Nael, Taponen (in odore di penalità per tre scorrettezze ai danni del francese) e a punti anche Rivera (Campos), Lacorte (Dams), Wharton (Prema), Sharp (Prema). A fine gara Lacorte viene però poi penalizzato di 10” per una scorrettezza ai danni di Giusti ed esce dalla zona punti, nella quale entra Ho (Rodin). In revisione la condotta di Taponen.