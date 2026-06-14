Brividi. La bandiera a scacchi, l’esultanza nell’abitacolo e le parole di Carlo Vanzini. Il video integrale dell’ultimo giro che ha consegnato a Lewis Hamilton la sua prima storica vittoria con la Ferrari al GP di Catalunya al 31° GP con la Rossa
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