Antonelli ha chiuso la sua prima metà di stagione con un 3° posto a Budapest e con grande maturità ha trasformato un weekend complicato in un risultato dal peso specifico importante, aumentando il vantaggio sui rivali. Ora serve premere il tasto pausa, perchè dopo l'estate il girone di ritorno sarà intensissimo e ci sarà da gestire un'importante (e un po' inaspettata) lotta per il mondiale

Vince anche senza vincere. L'Hungaroring non era il terreno di caccia perfetto per Mercedes e il fine settimana di Kimi Antonelli non è stato di certo lineare. Giù dalla macchina durante le prime libere, poi al volante di una monoposto che nella gestione del posteriore ha mostrato qualche limite fino alla penalità in qualifica per non aver rallenato in regime di bandiera gialla che lo ha spedito in settima posizione in griglia. Ma Kimi con grande maturità ha trasformato un weekend complicato in un risultato dal peso specifico importante. Il terzo posto gli ha permesso infatti di aumentare il vantaggio su Hamilton e Russell, ora rispettivamente a 50 e 59 punti, e ha confermato una continuità che sta facendo la differenza nella corsa al titolo. Considerando la fragilità della sua freccia d'argento non sprecare occasioni così diventa fondamentale.