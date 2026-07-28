Antonelli ha chiuso la sua prima metà di stagione con un 3° posto a Budapest e con grande maturità ha trasformato un weekend complicato in un risultato dal peso specifico importante, aumentando il vantaggio sui rivali. Ora serve premere il tasto pausa, perchè dopo l'estate il girone di ritorno sarà intensissimo e ci sarà da gestire un'importante (e un po' inaspettata) lotta per il mondiale
Vince anche senza vincere. L'Hungaroring non era il terreno di caccia perfetto per Mercedes e il fine settimana di Kimi Antonelli non è stato di certo lineare. Giù dalla macchina durante le prime libere, poi al volante di una monoposto che nella gestione del posteriore ha mostrato qualche limite fino alla penalità in qualifica per non aver rallenato in regime di bandiera gialla che lo ha spedito in settima posizione in griglia. Ma Kimi con grande maturità ha trasformato un weekend complicato in un risultato dal peso specifico importante. Il terzo posto gli ha permesso infatti di aumentare il vantaggio su Hamilton e Russell, ora rispettivamente a 50 e 59 punti, e ha confermato una continuità che sta facendo la differenza nella corsa al titolo. Considerando la fragilità della sua freccia d'argento non sprecare occasioni così diventa fondamentale.
Approfondimento
F1 in vacanza, pagelline e compiti per l'estate...
E ora il girone di ritorno: chi sarà il rivale?
Gli avversari per ora non sono sembrati alla sua altezza ma torneranno e anche più forti. La Ferrari in Ungheria è stata un po' sprecona: l'esecuzione tanto cara a Vasseur non è stata perfetta nè lato piloti nè squadra, ma la prima pista da affrontare dopo la pausa in Olanda sarà di nuovo amica. La McLaren sta rialzando la testa e la bella vittoria di Norris nè è la conferma, anche se ormai il terreno perso in classifica sembra parecchio. A parità di macchina il vero nemico Antonelli c'è là nel box, ma a Russell serve davvero un cambio di passo. Il girone di ritorno sarà intensissimo e proprio per questo è doveroso anche per Kimi premere ora il tasto pausa, perchè a 19 ormai 20 anni, dopo l'estate ci sarà già da gestire un'importante e un po' inaspettata lotta per il mondiale.