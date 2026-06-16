Fornaroli, test a Jerez con la Haas del 2025

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F1, Fornaroli effettuerà due giorni di test sulla Haas VF-2025 a Jerez

Formula 1

Due giorni di test a Jerez con la vettura del 2025: Leonardo Fornaroli, che venerdì aveva debuttato ufficialmente in F1 scendendo in pista nella prima sessione di libere a Barcellona con la McLaren, sarà impegnato mercoledì e giovedì sul circuito spagnolo Angel Nieto con la scuderia americana

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Leonardo Fornaroli effettuerà una due giorni di test con la Haas 2025. A confermarlo è stata la stessa scuderia americana in un comunicato. "Il team TGR Haas F1 ha la possibilità di testare e valutare i piloti attraverso il suo programma TPC (Testing of Previous Cars). Leonardo Fornaroli, campione FIA ​​di Formula 2 nel 2025, avrà l'opportunità di guidare la VF-25 sul circuito di Jerez – Ángel Nieto, in Spagna, il 17 e 18 giugno". Insieme a Fornaroli ci sarà anche il pilota di riserva del team Haas, Ryo Hirakawa. L'attuale campione di Formula 2 ha debuttato venerdì in F1 nella prima sessione di libere a Barcellona con la McLaren, con cui è attualmente sotto contratto come pilota di riserva. Ora per Leonardo un'altra opportunità di testare una nuova monoposto di F1, questa volta motorizzata Ferrari. 

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