Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, test Pirelli a Barcellona per Ferrari, Aston Martin e Cadillac

f1 a barcellona
©IPA/Fotogramma

Martedì di test in Catalunya per provare le gomme da asciutto del 2027, con Charles Leclerc, Jak Crawford e Guanyu Zhou. Mercoledì Ferrari e Cadillac ancora in pista: la Rossa schiererà Arthur Leclerc. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS - TEST PER FORNAROLI A MONZA

Giornata di test a Barcellona per Ferrari, Aston Martin e Cadillac. I tre team hanno partecipato a un test Pirelli per lo sviluppo delle gomme da asciutto del 2027, con prove sia sulle brevi che lunghe distanze. Charles Leclerc ha completato 134 giri con la Rossa, facendo segnare il miglior tempo di 1:16.619. Per l'Aston Martin, Jak Crawford ha percorso 146 giri con un miglior crono di 1:23.709. Solo 54 giri, invece, per Guanyu Zhou e la sua Cadillac, a causa di alcuni problemi tecnici: 1:21.543 il suo miglior tempo. I test continuano anche mercoledì, ma solo per Ferrari e Cadillac. Zhou sarà ancora al volante della squadra americana, mentre per il Cavallino ci sarà Arthur Leclerc.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Fornaroli, nuovi test con McLaren a Monza. VIDEO

Formula 1

L'italiano ha partecipato nella mattina di martedì a un test con la vettura del 2023, dopo...

McLaren, ricorso contro revoca penalità Gasly

gp monaco

La McLaren ha ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso contro la revoca della...

Kimi e non solo: chiamatela Formula... Italia!

Niccolò Severini

Fornaroli, test a Jerez con la Haas del 2025

Formula 1

Due giorni di test a Jerez con la vettura del 2025: Leonardo Fornaroli, che venerdì aveva...

La F1 celebra la telecronaca di Sky Sport

VIDEO

Un momento di passione pura per i tifosi della Ferrari, per gli abbonati Sky che si sono goduti...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS