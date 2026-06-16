F1, test Pirelli a Barcellona per Ferrari, Aston Martin e Cadillac

Giornata di test a Barcellona per Ferrari, Aston Martin e Cadillac. I tre team hanno partecipato a un test Pirelli per lo sviluppo delle gomme da asciutto del 2027, con prove sia sulle brevi che lunghe distanze. Charles Leclerc ha completato 134 giri con la Rossa, facendo segnare il miglior tempo di 1:16.619. Per l'Aston Martin, Jak Crawford ha percorso 146 giri con un miglior crono di 1:23.709. Solo 54 giri, invece, per Guanyu Zhou e la sua Cadillac, a causa di alcuni problemi tecnici: 1:21.543 il suo miglior tempo. I test continuano anche mercoledì, ma solo per Ferrari e Cadillac. Zhou sarà ancora al volante della squadra americana, mentre per il Cavallino ci sarà Arthur Leclerc.