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Fornaroli, nuovi test con McLaren a Monza. VIDEO

Formula 1

L'italiano ha partecipato nella mattina di martedì a un test con la vettura del 2023, dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nelle FP1 a Barcellona di venerdì scorso. Ora lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2025 il 17 e 18 giugno. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

FORNAROLI, TEST CON LA HAAS: I DETTAGLI

Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattina di martedì a un test con la vettura del 2023 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nelle FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri tre test Tpc (con macchine di stagioni precedenti) in primavera, mercoledì e giovedì lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2025 a Jerez.

Fornaroli: "Monza fantastica, grato a McLaren"

"Ogni volta non vedo l'ora di avere l'opportunità di guidare una vettura di Formula 1. Sono davvero soddisfatto della prestazione a Barcellona durante le FP1, per la quale questi test mi hanno aiutato a prepararmi. Mi piace sempre guidare a Monza, è una pista molto veloce e le condizioni erano buone. Voglio ringraziare la McLaren e tutti quelli che fanno parte del programma sviluppo piloti per il loro continuo supporto e per offrirmi sempre opportunità di crescita. Sono grato alla McLaren per avermi permesso di partecipare al test di mercoledì con la Haas. Non vedo l'ora di continuare a capitalizzare i progressi fatti."

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