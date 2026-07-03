La Mercedes ci ha aperto le porte di Brackley e tramite Kimi Antonelli, Toto Wolff e gli altri ingegneri italiani ci hanno raccontato come l'italianità che hanno portato ha cambiato il team, le diversità tra Antonelli e Russell, il rapporto diverso tra vittoria e sconfitta, la differenza con le fabbriche italiane e cosa significa Silverstone lì in Inghilterra. Da non perdere alle 19.45 su Sky Sport F1 (canale 2027) e anche on demand

F1, GP SILVERSTONE: QUALIFICHE SPRINT LIVE