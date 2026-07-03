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F1, appuntamento su Sky con lo speciale 'Little Italy - la Mercedes di Kimi' alle 19.45

LO SPECIALE

La Mercedes ci ha aperto le porte di Brackley e tramite Kimi Antonelli, Toto Wolff e gli altri ingegneri italiani ci hanno raccontato come l'italianità che hanno portato ha cambiato il team, le diversità tra Antonelli e Russell, il rapporto diverso tra vittoria e sconfitta, la differenza con le fabbriche italiane e cosa significa Silverstone lì in Inghilterra. Da non perdere alle 19.45 su Sky Sport F1 (canale 2027) e anche on demand

F1, GP SILVERSTONE: QUALIFICHE SPRINT LIVE

Un appuntamento da non perdere questa sera alle 19.45 su Sky Sport F1 (canale 207) con lo speciale "Little Italy - La Mercedes di Kimi'. La Mercedes ci ha aperto le porte di Brackley e tramite Kimi Antonelli, Toto Wolff e gli altri ingegneri italiani ci hanno raccontato come l'italianità che hanno portato ha cambiato il team, le diversità tra Antonelli e Russell, il rapporto diverso tra vittoria e sconfitta, la differenza con le fabbriche italiane e cosa significa Silverstone lì in Inghilterra.

Tramite le voci del pilota bolognese e del team principal, di Simone Resta (Deputy Technical Director), Riccardo Musconi (Head of Trackside Performance) e Lorenzo Sassi (Head of Performance Powertrains) abbiamo approfondito il lavoro in sede e come la colonia italiana – oltre trenta dipendenti - influenzi anche la cultura di lavoro inglese, di cosa vuol dire spostarsi in un altro paese e come funziona il lavoro F1 in Inghilterra.

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