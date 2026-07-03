Leclerc è 4° nella qualifica Sprint a Silverstone: "Mi è mancato quel qualcosa in più"ferrari
Leclerc ha chiuso la qualifica Sprint di Silverstone al 4° posto: "Non ci aspettavamo di essere competitivi come abbiamo dimostrato su una pista con queste caratteristiche, quindi la giornata è positiva". Vasseur: "Il nostro obiettivo è conquistare un buon bottino di punti nella Sprint e poi concentrare immediatamente tutta la nostra attenzione sulle qualifiche del Gran Premio". Sabato 4 luglio Sprint alle 13 e qualifiche alle 17 LIVE su Sky e in streaming su NOW
Charles Leclerc ha chiuso la qualifica Sprint del GP Silverstone al 4° posto, ma considera comunque positiva la prestazione, consideranco che Silverstone non è una pista che si adatta al meglio a questa Ferrari. Ricordiamo che Hamilton ha firmato la pole e partirà davanti a tutti nella Sprint: "Sono arrivato al Q3 abbastanza fiducioso, però mi è mancato quel qualcosa in più per portare la macchina al limite in ogni giro - spiega Leclerc al termine del venerdì -. Detto questo, non ci aspettavamo di essere competitivi come abbiamo dimostrato oggi su una pista con queste caratteristiche, quindi la giornata è positiva. Vedremo cosa riusciremo a fare domani nella gara Sprint e poi in qualifica", ha detto Leclerc, come riporta il sito ufficiale della Ferrari.
Vasseur: "Charles è in una buona posizione"
Frederic Vasseur, team principal Ferrari, fa i complimenti a tutto il team per i risultati ottenuti nella qualifica Sprint a Silverstone: "Complimenti a Lewis e a tutta la squadra per il risultato di oggi. In un weekend Sprint il lavoro di preparazione a Maranello è ancora più importante e desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente in vista di questo fine settimana. È il modo ideale per iniziare il Gran Premio di casa di Lewis, ma sappiamo di non aver ancora ottenuto nulla. Anche Charles è in una buona posizione e la Sprint di domani ci darà indicazioni importanti in vista del resto del weekend. Il nostro obiettivo è conquistare un buon bottino di punti nella Sprint e poi concentrare immediatamente tutta la nostra attenzione sulle qualifiche del Gran Premio, con l'obiettivo di ottenere un altro risultato solido"