Leclerc ha chiuso la qualifica Sprint di Silverstone al 4° posto: "Non ci aspettavamo di essere competitivi come abbiamo dimostrato su una pista con queste caratteristiche, quindi la giornata è positiva". Vasseur: "Il nostro obiettivo è conquistare un buon bottino di punti nella Sprint e poi concentrare immediatamente tutta la nostra attenzione sulle qualifiche del Gran Premio". Sabato 4 luglio Sprint alle 13 e qualifiche alle 17 LIVE su Sky e in streaming su NOW

Charles Leclerc ha chiuso la qualifica Sprint del GP Silverstone al 4° posto, ma considera comunque positiva la prestazione, consideranco che Silverstone non è una pista che si adatta al meglio a questa Ferrari. Ricordiamo che Hamilton ha firmato la pole e partirà davanti a tutti nella Sprint: "Sono arrivato al Q3 abbastanza fiducioso, però mi è mancato quel qualcosa in più per portare la macchina al limite in ogni giro - spiega Leclerc al termine del venerdì -. Detto questo, non ci aspettavamo di essere competitivi come abbiamo dimostrato oggi su una pista con queste caratteristiche, quindi la giornata è positiva. Vedremo cosa riusciremo a fare domani nella gara Sprint e poi in qualifica", ha detto Leclerc, come riporta il sito ufficiale della Ferrari.