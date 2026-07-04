Sul tracciato di Silverstone ha conquistato la sua terza pole stagionale il brasiliano del team Invicta e dell’Academy Ferrari Rafael Camara che, dopo Monaco e Barcellona, scatterà nuovamente davanti a tutti al via della Feature Race di domenica. Deve invece accontentarsi della quinta fila nella Sprint Race, per via dell’inversione dei primi dieci tempi in qualifica. Norma regolamentare che consente al leader del campionato Minì (MP) di partire davanti a tutti nella corsa più breve. Anche davanti ai suoi avversari principali nella lotta per il titolo della categoria: infatti Tsolov (Campos) parte dalla terza fila, Dunne (Rodin) dalla quinta accanto a Camara. Allo spegnimento dei semafori è subito testa a testa per la conquista della leadership della gara. Minì va in testa davanti a Villagomez e Tsolov, che ha una partenza bruciante. Secondo giro: Camara scivola in quattordicesima posizione. Si toccano invece Bennett e Montoya dopo un’uscita di pista: Safety Car. Restart al settimo giro. All’ottavo giro Tsolov sorpassa Villagomez ed è secondo. 10" di penalità per Stenshorne per aver tenuto largo Camara in un corpo a corpo. Minì alza il ritmo, ma Tsolov al quindicesimo giro gli torna sotto. Si accende la battaglia per il primo posto. Al ventesimo giro Varrone ed Herta toccano Stenshorne che si gira. Ultima tornata: Tsolov attacca e passa Minì, terzo Villagomez. Finiscono fuori dai punti Dunne e Camara. Proprio all’ultimo spunto il bulgaro ha costretto Minì a commettere una leggera sbavatura e ne ha approfittato, appaiandolo in testa alla classifica generale, dove entrambi ora sono a quota 116, con Camara terzo a quota 82 e Dunne a quota 80, quarto. Domenica Feature Race, proprio con Camara e Dunne in prima fila, Tsolov in terza e Minì in quinta. Il bulgaro con quella di oggi ha vinto la sua quinta gara stagionale.