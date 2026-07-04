Charles Leclerc sorride dopo il 2° posto nelle qualifiche a Silverstone: "Sono soddisfatto, sono riduce da alcune gare non facili, dove il feeling non c'era e faticavo a mettere tutto insieme. E' bello essere tornati aver ritrovato la il feeling con la macchina, oggi probabilmente è la prima volta dove l'ho ritrovato pienamente e questo è positivo". Guarda il VIDEO. Il GP live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

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