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Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Spa in tv

Formula 1

Decima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre a Spa-Francorchamps, l'Università del motorsport. Presenti anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Il GP domenica alle 15: tutto il weekend live su Sky e NOW

F1, GP SILVERSTONE: HIGHLIGHTS

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Venerdì si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Sabato alle 12.30 semaforo verde per le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutta la F1

Domenica, alle 15, il via della gara. In pista a Spa-Francorchamps anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Tutto il programma della F1 a Spa su Sky 

 

  • Venerdì 17 luglio
  • Ore 09:55: F3 - Prove Libere
  • Ore 11:05: F2 - Prove Libere
  • Ore 13:30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 15: F3 - Qualifiche
  • Ore 15:55: F2 - Qualifiche
  • Ore 17: F1 - Prove Libere 2
  • Ore 18:30: Porsche Supercup - Prove Libere

  • Sabato 18 luglio
  • Ore 10: F3 - Sprint Race
  • Ore 11:20: Porsche Supercup - Qualifiche
  • Ore 12:30: F1 - Prove Libere 3
  • Ore 14:15: F2 - Sprint Race
  • Ore 16: F1 - Qualifiche

  • Domenica 19 luglio
  • Ore 08:30: F3 - Feature Race
  • Ore 10: F2 - Feature Race
  • Ore 11:45: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 15: F1 - Gara

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