Lando Norris verso una penalità di dieci posizioni nella griglia di partenza del GP Belgio. Se da un lato i piloti McLaren avranno a disposizione a Spa la Power Unit aggiornata della Mercedes con correttivi volti a migliorare l'affidabilità, dall'altra parte sul campione del mondo in carica incombe una pesante sanzione: per montare la nuova centralina , Lando dovrà scontare la penalità. La scelta è necessaria dopo aver sostituito già tre unità . "Abbiamo scelto di farlo in Belgio perché è un circuito dove i sorpassi sono relativamente più frequenti rispetto ai prossimi due impegni in ​​Ungheria e Olanda - si legge nel comunicato della McLaren - . Adesso prevediamo di utilizzare la quarta unità di elettronica di potenza per il resto della stagione per massimizzare l’affidabilità e ridurre al minimo le penalità per Lando".

Penalità inevitabile per Norris: cosa è successo finora

Solo nove gare e il numero di cambi delle unità dell’elettronica di potenza impone quindi una sanzione a Norris. La prima unità della Papaya di Lando aveva subito un guasto a Shanghai, impedendo al pilota di partecipare alla gara; la seconda, installata a Suzuka, è stata smontata e affidata alle cure dei meccanici dopo problemi emersi nel corso delle libere; infine, si è passati alla terza e ultima unità (che è il limite contemplato dal regolamento). Ora, nonostante la seconda sia stata riparata dopo il Giappone, questa è andata irreversibilmente persa durante le seconde libere a Monte-Carlo. E a Spa si profila per il britannico un gran premio tutto in salita.