F1, GP Belgio: Norris con power unit aggiornata, ma arriva penalità per cambio centralinaMCLAREN
Per i piloti McLaren a disposizione in Belgio la Power Unit aggiornata della Mercedes con correttivi volti a migliorare l'affidabilità. Ma arriva la mazzata per Norris: per montare la nuova centralina, il campione del mondo in carica dovrà scontare una penalità di dieci posizioni in griglia. Scelta necessaria dopo aver perso già due unità. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW
Lando Norris verso una penalità di dieci posizioni nella griglia di partenza del GP Belgio. Se da un lato i piloti McLaren avranno a disposizione a Spa la Power Unit aggiornata della Mercedes con correttivi volti a migliorare l'affidabilità, dall'altra parte sul campione del mondo in carica incombe una pesante sanzione: per montare la nuova centralina, Lando dovrà scontare la penalità. La scelta è necessaria dopo aver sostituito già tre unità. "Abbiamo scelto di farlo in Belgio perché è un circuito dove i sorpassi sono relativamente più frequenti rispetto ai prossimi due impegni in Ungheria e Olanda - si legge nel comunicato della McLaren -. Adesso prevediamo di utilizzare la quarta unità di elettronica di potenza per il resto della stagione per massimizzare l’affidabilità e ridurre al minimo le penalità per Lando".
Penalità inevitabile per Norris: cosa è successo finora
Solo nove gare e il numero di cambi delle unità dell’elettronica di potenza impone quindi una sanzione a Norris. La prima unità della Papaya di Lando aveva subito un guasto a Shanghai, impedendo al pilota di partecipare alla gara; la seconda, installata a Suzuka, è stata smontata e affidata alle cure dei meccanici dopo problemi emersi nel corso delle libere; infine, si è passati alla terza e ultima unità (che è il limite contemplato dal regolamento). Ora, nonostante la seconda sia stata riparata dopo il Giappone, questa è andata irreversibilmente persa durante le seconde libere a Monte-Carlo. E a Spa si profila per il britannico un gran premio tutto in salita.