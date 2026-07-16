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F1, GP Belgio: macarena o no? Il punto sulle ali di Ferrari, Red Bull e McLaren

la situazione

La Scuderia di Maranello non porterà in pista a Spa l'ala macarena 'Evo', ma ci sono novità anche sulle scelte delle 'ali rotanti' per Red Bull e McLaren. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

Un punto sulle ali di alcuni top team prima di scendere in pista a Spa, per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Pariamo dalla Ferrari, che non porta in Belgio l'ala macarena Evo, mentre la Red Bull non userà l'ala reverse che gli ha dato problemi sia in Austria che ha Silverstone, tornano a un'ala classica. Nessuna forzatura da parte della Fia, ma una scelta del team che vuole andare sul sicuro senza incappare in problemi. McLaren ha provato invece la propria versione della macarena nel filming day a Silverstone la settimana scorsa, ma la componente non è ancora pronta per essere ufficialmente montata in un weekend di gara.

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