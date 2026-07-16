Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Spa in Belgio
Via al decimo appuntamento della stagione di Formula 1: il Mondiale è in Belgio, dove alle 14.30 si terrà la conferenza piloti che potrete seguire in diretta sul canale 207 di Sky e qui in live streaming. Antonelli e Leclerc tra i protagonisti. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW
in evidenza
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Esteban Ocon (Haas)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Alex Albon (Williams)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
LECLERC A SKY - Appuntamento da non perdere oggi su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport F1 (canale 207): Charles Leclerc protagonista della nostra Pit-Walk. Il ferrarista, vincitore del GP di Silverstone, dalle 17.45 ci racconterà sensazioni e prospettive verso la gara in Belgio.
FERRARI ALLA PROVA SPA - Una vittoria per Hamilton a Barcellona e una per Leclerc a Silverstone. Ora per la Ferrari arriva a Spa un weekend che è una sorta di 'prova del nove' per capire se è davvero l'anti-Mercedes - il commento di Vicky Piria
LE PAROLE DI VASSEUR ALLA VIGILIA - Il team principal Ferrari verso Spa: "Sappiamo di poter contare su una squadra unita che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile"
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Curve: 19
- Lungherzza: 7.004 m
- Inaugurato: 1924
- Tempo record: 1'44"701 (Perez, 2024)
- Giri del GP: 44
IL CIRCUITO - Un tracciato storico, soprannominato non a caso 'università della F1': andiamolo a scoprire in tutti i suoi dettagli
Curve e caratteristiche di Spa, l'università della F1Vai al contenuto
LE GOMME - Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate del calendario di Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Gran Bretagna e Giappone.
LA SITUAZIONE - Kimi Antonelli sempre in testa al campionato, Russell e Hamilton però hanno accorciato le distanze dopo la gara di Silverstone vinta da Leclerc. E nei Costruttori... Di seguito, le CLASSIFICHE del Mondiale 2026
Nella puntata precedente: la vittoria di Leclerc a Silverstone
Il decimo round del Mondiale sempre LIVE su Sky
Fino a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Oggi la conferenza piloti alle 14.30 il live streaming su Skysport.it. Venerdì si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Sabato alle 12.30 semaforo verde per le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.
La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutta la F1
Domenica, alle 15, il via della gara. In pista a Spa-Francorchampsanche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.
Da non perdere Race Anatomy per il post GP di domenica
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Oggi parola ai piloti. E alle 17.45 c'è Leclerc a Pit-Walk
Il sipario sul GP del Belgio si alza oggi con la conferenza piloti che potrete seguire dalle 14.30 in diretta sul canale 207 e qui in live streaming. Antonelli e Leclerc tra i presenti, con il monegasco che sarà protagonista alle 17.45 anche della Pit-Walk su Sky Sport 24
Le dirette di venerdì su Sky Sport F1
- Ore 09:55: F3 - Prove Libere
- Ore 11:05: F2 - Prove Libere
- Ore 13:30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 15: F3 - Qualifiche
- Ore 15:55: F2 - Qualifiche
- Ore 17: F1 - Prove Libere 2
- Ore 18:30: Porsche Supercup - Prove Libere
Il programma in pista a Spa per la giornata di Sabato
- Ore 10: F3 - Sprint Race
- Ore 11:20: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 12:30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 14:15: F2 - Sprint Race
- Ore 16: F1 - Qualifiche
Cosa vedremo domenica in diretta sul canale 207 di Sky
- Ore 08:30: F3 - Feature Race
- Ore 10: F2 - Feature Race
- Ore 11:45: Porsche Supercup - Gara
- Ore 15: F1 - Gara