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F1, Antonelli dà il voto alla sua stagione finora: "Dico 8.5, ci sono stati degli errori"

MERCEDES

Nella conferenza di Spa, al pilota italiano e leader del Mondiale viene chiesto di fare un bilancio e darsi un voto di metà stagione: "Non mi darei 10, ad esempio per l’errore in Australia nelle terze libere. E poi lì ho quasi mancato le qualifiche... In Giappone ho vinto, ma sono partito davvero male. Più di recente, mi vine da pensare all'errore nella Sprint di Miami oppure alle qualifiche di Barcellona e Austria. Mi darei 8,5". Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

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