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F1, Verstappen nel giovedì del GP Belgio: "Le voci sul mio futuro? Non ho nulla da dire"

RED BULL

Il pilota olandese sul suo futuro durante la conferenza di Spa: "Se resterò in Red Bull? Non voglio dire sì o no e non voglio parlare di questo. Ho già letto molte volte che se ci fosse qualche novità la comunicherei in prima persona". E sulla stagione in corso: "A volte c'è rabbia e un po’ di delusione, ma poi si resetta, si torna in fabbrica e si lavora per il weekend di gara successivo. Il primo anno di Mekies team principal? Positivo". Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

TUTTA LA CONFERNZA PILOTI DI SPA

Verstappen: "A volte c'è un po' di delusione, poi si resetta tutto"

Verstappen: "Non so cosa aspettarmi dalla gara in Belgio"

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