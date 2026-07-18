Kimi Antonelli commenta a Sky Sport la super pole di Spa: "Dopo il Q1 ho pensato che fossi nei guai, però sono contento, perché ci siamo dovuti guadagnare questa pole. La macchina è andata forte tutto il weekend. Abbiamo trovato un giusto compromesso. Non temo niente per domani, sono consapevole che sarà difficile restare davanti in curva-5, soprattutto per la scia". Guarda il VIDEO. ll GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE