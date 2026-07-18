Il giovane leader del campionato analizza la pole a Spa: "Abbiamo cambiato un po' settaggio, col differenziale e poi anche un po' di ala che ha aiutato. Sicuramente non è stato il mio punto forte in qualifica, ho fatto un po' fatica, però da questo punto in mi sono trovato a mio agio. Nel Q3 un po' la scia ha aiutato, poi l'ultima chicane è stata pulita, un pelino lento a sinistra ma sono riuscito a raddrizzare bene la macchina e uscire forte". Il GP live su Sky e in streaming su NOW

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