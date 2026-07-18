Formula 3, Sprint Race del Belgio a Nakamura. L'italiano Badoer è secondo

Come volevasi dimostrare, a notte fonda, all’ora dei vampiri, i Commissari di Spa, riuniti quasi in un sabbah, hanno emesso il verdetto che per un pomeriggio intero e una lunga serata, fino a oltre la mezzanotte, tutti avevano atteso. E -come in un film horror, ricco di suspence e con un sottofondo teso a raggelare il sangue nelle vene di piloti e team manager- hanno comunicato urbi et orbi che la griglia di partenza della Sprint Race della Formula 3 di Spa-Franchorchamps sarebbe stata sconvolta da una grandinata di penalità dovuta al comportamento sconsiderato che aveva condotto al reiterato rischiosissimo raggruppamento di monoposto che, all’ultimo atto, aveva provocato anche il triplice tamponamento fra David, Stromsted e Yamakoshi. Il tutto con l’esplicito benestare del team Campos, che invitava Nael a proseguire nella sua gestione a passo d’uomo delle qualifiche, in testa al mucchio selvaggio. 5 posizioni di arretramento per Stromsted (Trident), 5 a Nael (Campos), 3 agli altri piloti di testa che hanno assecondato la condotta del francese e cioè Kato (ART), Sharp e Wharton (Prema), Nakamura (Hitech) e Bhirombhakdi (Dams). Infine, per aver guidato a basse velocità nelle traiettorie ideali e aver lasciato la pista senza giustificato motivo, sono stati penalizzati di 3 poisizioni anche Ugochukwu (Campos) e Xie (Dams). Mentre 3 posizioni di arretramento sono state comminate a Del Pino (VAR) e Garfias (Prema) per guida irregolare.