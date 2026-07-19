Kimi Antonelli sorride dopo il successo a Spa, il 6° della stagione: "E' stata una gara dura e una vittoria dura, eravamo tutti molto vicini. Abbiamo recuperato bene la posizione con Leclerc, che era molto veloce. Dobbiamo cogliere ogni occasione e prendere tutti i risultati perché la situazione può oscillare. E a Budapest la Ferrari potrà andare molto forte, non sarà facile". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: HIGHLIGHTS