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Formula 1, la griglia di partenza del GP Belgio: lo schieramento al via di Spa

LO SCHIERAMENTO

Antonelli davanti a tutti al via della gara di Spa-Francorchamps, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il leader del campionato ha centrato la sua sesta pole position in carriera. La penalità di 10 posizioni di Norris 'muove' la griglia, ne beneficiano anche le Ferrari che scattano dal quarto posto con Leclerc e dal quinto con Hamilton. Il GP del Belgio live alle 15 Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Griglia di Partenza

#1

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

1:44:361

#2

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

+0.317s

#3

George Russell

George Russell

Tempo

+0.508s

#4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.532s

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#5

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+0.534s

#6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.655s

#7

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+0.782s

#8

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+1.267s

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#9

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+1.759s

#10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+1.970s

#11

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+2.031s

#12

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+2.310s

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#13

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

+0.440s

#14

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+2.416s

#15

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+2.418s

#16

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+2.759s

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#17

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+3.440s

#18

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+3.462s

#19

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+3.610s

#20

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+5.816s

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#21

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Tempo

+1.462s

#22

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+5.641s

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