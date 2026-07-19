Antonelli davanti a tutti al via della gara di Spa-Francorchamps, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il leader del campionato ha centrato la sua sesta pole position in carriera. La penalità di 10 posizioni di Norris 'muove' la griglia, ne beneficiano anche le Ferrari che scattano dal quarto posto con Leclerc e dal quinto con Hamilton. Il GP del Belgio live alle 15 Tutto live su Sky e in streaming su NOW