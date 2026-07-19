Nubi minacciose che vanno e vengono sul circuito di Spa, dove si corre la decima prova del Mondiale di Formula 1. Qui la situazione meteo in Belgio. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
Nuvole minacciose su Spa che vanno e vengono. Il GP del Belgio scatta con l'incognita meteo che non è del tutto scongiurata in una zona, quella della foresta delle Ardenne, dove le sorprese a volte non mancano da questo punto di vista. Al momento non piove e queste sono le informazioni diramate da Meteo France alla vigilia della gara:
- Temperature più fresche rispetto alla media stagionale, con massime di 20°C e minime di 10°C. C'è un basso rischio di ricomparsa della nebbia mattutina, accompagnata da qualche debole pioggia passeggera, che tuttavia dovrebbe dissiparsi entro le 9-10.
- Un fronte attraverserà rapidamente la zona nel pomeriggio, ma la massa d'aria sulla regione dovrebbe essere troppo secca per consentire la formazione di precipitazioni, sebbene ci sarà un alternarsi di nuvole e sole. Il vento soffierà a una velocità media di 13 km/h.