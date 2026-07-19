Nubi minacciose che vanno e vengono sul circuito di Spa, dove si corre la decima prova del Mondiale di Formula 1. Qui la situazione meteo in Belgio. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

Nuvole minacciose su Spa che vanno e vengono. Il GP del Belgio scatta con l'incognita meteo che non è del tutto scongiurata in una zona, quella della foresta delle Ardenne, dove le sorprese a volte non mancano da questo punto di vista. Al momento non piove e queste sono le informazioni diramate da Meteo France alla vigilia della gara:

