Il leader del campionato Flynt Schuring (Schumacher CLRT) domina la tappa di Spa-Francorchamps conquistando pole e vittoria, e guidando la scuderia a una doppietta completata da Kieffer, mentre De Haan chiude terzo vedendo allontanarsi le speranze di titolo. Andrea Bristot (Dinamic), scivolato fuori pista nelle prime battute e giunto solo tredicesimo al traguardo, ha ceduto a Cahuapé la leadership della classifica Rookie

A Spa è tornata anche la Porsche Supercup, assente a Silverstone. In classifica generale è caccia all’olandese Flynt Schuring (Schumacher CLRT), leader del campionato, che scatta dalla pole position, seguito dal suo naturale competitor Robert De Haan (BWT Lechner). In quarta fila l’italiano leader della classifica dei rookies Andrea Bristot (Dinamic). Sul tracciato belga si corre la gara numero 341 della storia del campionato. Lo scorso anno vinse Ghiretti, che poi conquistò il titolo, proprio davanti all’olandese Schuring e a De Haan (BWT Lechner), attualmente terzo in classifica, dietro a Oeverhaus (Martinet by Almeras). Quattro i piloti italiani iscritti: Andrea Bristot, William Mezzetti ed Eugenio Pisani, tutti del Team Dinamic e Aldo Festante (Team Target). Fra i protagonisti annunciati, ancora Jacques Villeneuve, nelle vesti di Guest Star Driver, con la Porsche numero 911 del team tedesco Dr.Ing.Hc.F. Porsche AG.

Al via della corsa prende subito la testa Schuring. Bristot dietro combatte fianco a fianco con Cahuapé, poi alla curva Ickx esce di pista e dai top 10, perdendo nove posizioni. Dopo un giro Bristot è tornato dodicesimo, recuperando tre posizioni. Una Safety Car per un’uscita di pista di Shahin, toccato da Pisani neutralizza tutto a quattro giri dalla fine, poi alla ripartenza Schuring fa di nuovo il vuoto. Da lì in poi è un’autentica passerella. Sul traguardo il team Schumacher CLRT puo’ così festeggiare una splendida doppietta: Schuring – Kieffer, terzo De Haan, che vede allontanarsi sempre più le speranze di lottare per il titolo 2026. In quinta posizione Cauhaupé (Martinet by Almeras), che va in testa al campionato rookies, togliendo lo scettro della speciale classifica al nostro Bristot, purtroppo solo tredicesimo.