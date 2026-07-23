F1, Aston Martin con una 'versione B' della monoposto in Ungheria. E Alonso...GP UNGHERIA
Il progetto Aston Martin finora è stato un fallimento, ma All'Hungaroring arriva una vera e propria versione B di questa macchina, in attesa della seconda variante del motore che debutterà invece dopo la pausa estiva in Olanda. E il weekend di Budapest potrebbe risultatre decisivo per Fernando Alonso. Un po' come accadde 23 anni fa. Il Mondiale è live su Sky e NOW
Tutto torna, prima o poi. Il circuito che lo ha visto vincere per la prima volta 23 anni fa potrebbe risultare di nuovo decisivo per Fernando Alonso. Per farlo restare alla corte di Lawrence Stroll con una nuova dose di fiducia, oppure portarlo a riabbracciare proprio vecchissimi amori cedendo alle lusinghe di chi già c'era in quel caldo agosto del 2003 come Flavio Briatore.
Il progetto Aston Martin 2026 è stato un totale fallimento per ora. Il binomio Newey e Honda ha messo in pista una monoposto che alla decima gara dell'anno in qualifica si è presa sei secondi dalla pole di Antonelli. Un'altra categoria praticamente. Con un elenco di problematiche da inzio stagione che avrebbe fatto esplodere il giovane e focoso Alonso ben molto prima.
Meglio cambiare che tentare di migliorare allora. All'Hungaroring arriva infatti una vera e propria versione B di questa macchina, in attesa della seconda variante del motore che debutterà invece dopo la pausa estiva in Olanda. Alonso aspetta, senza ammetterlo, ma le sensazioni che gli riconsegnerà la nuova monoposto saranno cruciali per prendere una decisione sul suo futuro e innescare un effetto domino con possibili riposizionamenti di altri piloti. Dovesse infatti lo spagnolo all'età di 46 anni accettare la proposta Alpine, Colapinto potrebbe tornare in Williams con Sainz predisposto a cercare altri lidi come Audi o la stessa Aston. Se non tutto ma tanto passa da qui, e poi l'estate porterà consiglio.