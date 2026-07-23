Il progetto Aston Martin finora è stato un fallimento, ma All'Hungaroring arriva una vera e propria versione B di questa macchina, in attesa della seconda variante del motore che debutterà invece dopo la pausa estiva in Olanda. E il weekend di Budapest potrebbe risultatre decisivo per Fernando Alonso. Un po' come accadde 23 anni fa. Il Mondiale è live su Sky e NOW

Il progetto Aston Martin 2026 è stato un totale fallimento per ora. Il binomio Newey e Honda ha messo in pista una monoposto che alla decima gara dell'anno in qualifica si è presa sei secondi dalla pole di Antonelli. Un'altra categoria praticamente. Con un elenco di problematiche da inzio stagione che avrebbe fatto esplodere il giovane e focoso Alonso ben molto prima.