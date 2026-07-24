F1, orari GP Spa: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
Undicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Il GP domenica alle 15, oggi le prove libere dalle 13.30: tutto il weekend live su Sky e NOW
Fino a domenica 26 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del mondiale 2026 di F1, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Supercup.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
F1 in Ungheria: il programma del fine settimana live su Sky
Venerdì
- Ore 09.50: F3 libere
- Ore 11.00: F2 libere
- Ore 13.15: F1 - Pre libere
- Ore 13.30: F1 - prove libere 1
- Ore 14.55: F3 Qualifiche
- Ore 16.00: F2 Qualifiche
- Ore 16.45: F1 - Pre libere
- Ore 17.00: F1 – prove libere 2
- Ore 18.30: Porsche libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal
Sabato
- Ore 10.00: F3 Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Qualifiche
- Ore 12.15: Pre libere
- Ore 12.30: Libere 3
- Ore 14.10: F2 Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Pre Q
- Ore 16.00: Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche su Sky Sport F1 (canale 2027)
- Qualifiche, primi passaggi: 18.15 e 21 del 25 luglio
- Gran Premio, primi passaggi: 20 e 22 del 26 luglio