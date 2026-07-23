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Piastri benedice Fornaroli: "Può fare bene in F1". Leo venerdì sulla McLaren per le FP1

MCLAREN

Il pilota australiano della McLaren, che lascerà il volante della sua Papaya a Fornaroli nelle prime libere del GP Ungheria, ha parlato così di Leo in conferenza a Budapest: "Penso sia pronto per la Formula 1. Ha fatto tante prove con noi ed è bello vedere quanto sia coinvolto. Fa domande e cerca di capire, è un stato un ottimo compagno di squadra e credo possa fare bene". Il GP Ungheria è live su Sky e NOW

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