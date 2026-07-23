Il pilota australiano della McLaren, che lascerà il volante della sua Papaya a Fornaroli nelle prime libere del GP Ungheria, ha parlato così di Leo in conferenza a Budapest: "Penso sia pronto per la Formula 1. Ha fatto tante prove con noi ed è bello vedere quanto sia coinvolto. Fa domande e cerca di capire, è un stato un ottimo compagno di squadra e credo possa fare bene". Il GP Ungheria è live su Sky e NOW

GUIDA TV