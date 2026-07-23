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F1, Antonelli-Russell il selfie in volo: sorrisi verso il weekend di gara in Ungheria

MERCEDES
FOTO da georgerussell63 - IG

Uno scatto pubblicato sui profili social di Russell mostra il pilota inglese con il compagno di squadra Antonelli sorridenti in volo verso la prossima del Mondiale di F1 a Budapest. "Eccoci qui!", scrive George. La rivalità tra i due è esplosa con la lotta al titolo che vede le due Mercedes protagoniste (con la Ferrari di Hamilton ora seconda) ma questa foto immortala un momento di totale tranquillità. Sarà così anche domenica all'Hungaroring? Il GP Ungheria live su Sky e NOW

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